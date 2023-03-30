شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: لم نستقر على اسم المدير الفني الجديد وكل ما يثار تكهنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف سليمان وهدان، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، آخر التطورات في ملف المدير الفني الجديد الذى يقود الفريق الأبيض خلال الفترة القادمة، خلفاً للبرتغالى جوسفالدو فيريرا بعد رحيله مؤخراً على خلفية تراجع النتائج محلياً وأفريقياً.

وقال وهدان خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن كل الأسماء التي تثار من وقت لآخر على الساحة الكروية مجرد تكهنات، موضحاً أنهم لم يستقروا على اسم المدير الفني حتى آلان، وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل في مؤتمر صحفى بعد غدٍ الجمعة.

وما زالت مفاوضات الزمالك مع المدير الفنى الجديد مستمرة، إلا أن الإدارة ترغب فى حسم الملف خلال الأيام القليلة المقبلة، من أجل الإعلان عن اسم المدرب الجديد يوم الجمعة ، وعقب مواجهة المريخ السودانى، بدورى أبطال أفريقيا.

وما زالت إدارة الزمالك تدرس القرار قبل حسم الأمر بشكل رسمى، خاصة أن الفريق أمامه مباراة غير مؤثرة أمام المريخ السودانى فى الجولة الأخيرة من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، وهو ما يمنح الإدارة وقتًا لدراسة الأمر.

في سياق مختلف استقر أحمد عبد المقصود المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك على إجراء بعض التغييرات على تشكيل الأبيض أمام المريخ السودانى فى المباراة المقرر لها مساء غداً الجمعة على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك بعد انتظام اللاعبين الدوليين فى مران الفريق الأبيض.