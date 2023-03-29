مستقبل صلاح مع ليفربول على كف عفريت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت تقارير إعلامية فرنسية أن العلاقة بين المصري محمد صلاح وليفربول قد انتهت، مشيرة إلى أن إدارة ليفربول تتأهب للقيام بتغييرات جذرية في الصيف المقبل، وأنها ستكون مستعدة للتخلي عن صلاح كما فعلت الموسم الماضي مع السنغالي ساديو ماني. وحسب تقرير لموقع «sport» الفرنسي، فإن نتائج ليفربول الكارثية هذا الموسم، ستحمل تداعيات كبيرة على مستقبل النادي الإنجليزي، أبرزها التخلي عن عدد كبير من نجوم الفريق، يتقدمهم المصري صلاح.

واستند الموقع الفرنسي في تقريره إلى معلومات سابقة نشرها موقع «footballinsider»، والذي أوضح أن ليفربول يخطط لتكرار تجربة ساديو ماني مع صلاح، حيث سمح للأول بالرحيل صوب بايرن ميونخ الألماني الصيف الماضي، وهو ما قد يتكرر مع المهاجم المصري المخضرم نهاية الموسم الجاري.

وحسب المصدر ذاته، سيكون ليفربول مستعدا للتخلي عن صلاح البالغ من العمر 30 عاما، في حالة تلقيه عرضا جادا من أحد الأندية الأوروبية الكبرى، تتجاوز قيمته حاجز الـ50 مليون جنيه إسترليني.

و خاض صلاح مع ليفربول 39 مواجهة في مختلف المسابقات هذا الموسم، أحرز خلالها 22 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة، وسط معلومات تتحدث عن رغبة باريس سان جيرمان في الحصول على خدماته.