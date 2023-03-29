جوريتسكا واثق من المشاركة أمام دورتموند

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يثق لاعب فريق بايرن ميونخ، الألماني ليون جوريتسكا، في إمكانية اللعب مع فريقه في مباراة القمة أمام بوروسيا دورتموند السبت المقبل، وذلك بعدما أصيب أثناء وجوده مع المنتخب الألماني. واستبدل جوريتسكا في منتصف الشوط الأول من المباراة الودية التي خسرها المنتخب الألماني أمام نظيره البلجيكي 2 / 3 الثلاثاء. وقال عقب المباراة «تعرضت لالتواء في الكاحل ولكن ينبغي أن أكون بخير لمباراة السبت». وخسر بايرن ميونخ صدارة الدوري الألماني لمصلحة فريق دورتموند قبل فترة التوقف الدولي ولكنه يأمل في العودة سريعا للصدارة، تحت قيادة المدرب الجديد توماس توخيل، الذي سيواجه فريقه القديم في أول مبارياته مع بايرن ميونخ يوم السبت.

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