شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب النسائية يقترب من ملاقاة الجزائر وديا أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة المصري عرضا من نظيره الجزائري لتنظيم مباراتين وديتين لمنتخب مصر للكرة النسائية مع الجزائر، خلال فترة التوقف الدولى أبريل المقبل.

ومؤخرا فاز منتخب مصر لكرة القدم النسائية مرتين وديا على نظيره اللبناني، خلال معسكر أقيم في لبنان في الأسابيع الماضية.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للكرة النسائية محمد كمال مديرًا فنيًا، إسراء أسامة مدربًا عامًا، محمد عرفات مدربًا لحراس المرمى، إيمان كمال رئيس الجهاز الطبي، ميريت مونيس أخصائي العلاج الطبيعي، سالم حنيش محلل الأداء وسونيا سيد إدارى المنتخب، ويرأس البعثة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وجاءت زيارة المنتخب المصري للكرة النسائية للأراضي اللبنانية، تلبية لدعوة الاتحاد اللبناني لكرة القدم، لخوض المواجهتين الوديتين وضمت القائمة كلا من: مها الدمرداش، أمينه أحمد، ماجدة أحمد، إنجي عطية، شروق السيد، إيمان حسن، ندى عماد، مهيرة علي، مايا إيهاب، منار السيد، أميرة محمد، سارة إسماعيل، دنا كريم، أمنية سمير، ملك تامر، سالي منصور، شهد مكرم، نورا خالد، ساره عصام، حالا مصطفى، نادية رمضان، منة طارق، سوزانا مسعد وعهد طارق.