أخبار نادي الزمالك اليوم الأربعاء 29-3-2023

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم الأربعاء 29-3-2023 العديد من الأحداث المهمة، أهمها الزمالك يدرس استبعاد الدوليين من مواجهة المريخ السودانى بسبب الإرهاق.

تعديلات مرتقبة فى تشكيل الزمالك أمام المريخ السودانى

استقر أحمد عبد المقصود المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك على إجراءا بعض التغييرات على تشكيل الأبيض أمام المريخ السودانى فى المباراة المقرر لها مساء بعد غداً الجمعة.