شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يستعيد جهود عماد ميهوب وأحمد عيد أمام البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى خدمات أحمد عيد وعماد ميهوب ثنائى الفريق أمام البنك الأهلى في المباراة المقرر لها غداً الخميس على استاد بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الثانية والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، وذلك بعد غيابهما، عن المباراة الماضية بسبب انضمامهما للمنتخب الأولمبى.

ويمثلان الثنائى ركيزة أساسية في تشكيل الفريق البترولى البترولى بقيادة تامر مصطفى المدير الفنى، ومن المتوقع أن يدخلا أساسيان في مباراة البنك الأهلى،غداً الخميس.

في سياق مختلف، تأهل فريق إنبي إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة المحترفة بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 6 / 5 في ركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس الرابطة المحترفة.

وسجل محمد ناصر مودي هدف التقدم لإنبي في الدقيقة 85 من عمر المباراة بمهارة فردية، وتعادل بيراميدز في الدقيقة 89 عن طريق كريم حافظ من متابعته لكرة عرضية من الجبهة اليمنى، ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح لحسم المتأهل لربع نهائي كأس الرابطة.

وسجل ركلات الترجيح من إنبي كلا من علي فوزي ومحمد حامد وأحمد أمين قفة وأحمد كالوشا ومصطفى دويدار ورفيق كابو، ومن بيراميدز كلا من عبد الله السعيد ووليد الكرتي وأحمد توفيق وأحمد سامي وأحمد فتحي، بينما أهدر لبيراميدز كريم حافظ ومحمد الشيبي وأهدر لإنبي أحمد يوسف.