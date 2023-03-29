شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجمباز الفنى يتألق فى بطولة العالم بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر للجمباز الفني رجال للناشئين المركز التاسع فرق، فى بطولة العالم للجمباز المقامة حاليا فى أنطاكية التركية، ضمن مشاركة 36 منتخبا، فى إنجاز جديد للجمباز المصري، حيث يعتبر أفضل مركز يحققه منتخب الجمباز فى بطولات العالم.

وتأهل لاعبا منتخب مصر للجمباز الفني ناشين مصطفى أحمد ويحيى زكريا إلى نهائيات الفردى العام فى بطولة العالم للجمباز، والتي تستضيفها تركيا حاليا، كما تأهل محمد عطية ويحيى زكريا إلى نهائى جهاز حصان الحلق والمتوازي.

ويشارك منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات في بطولة العالم الثانية للناشئين والناشئات في الفترة من 29 مارس الجاري حتى 2 أبريل المقبل فى مدينة أنطالية بتركيا.

ويمثل منتخب مصر للناشئين:

مصطفى أحمد ويحيى زكريا ومحمد عطية، تحت قيادة الكابتن مصطفى عمر المدير الفني والكابتن جمال مطر.

ويمثل منتخب مصر للناشئات:

جودي عبدالله وسيرين ابوالهدي وشمس على، تحت قيادة إيڤا شلوبودا المدير الفني والكابتن عمر حسن وسلمى السعيد وزكريا غالب، ويترأس البعثة المهندس أحمد طلعت نائب رئيس الاتحاد المصري للجمباز.

ومن جانبه أشاد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز بالمستوى الكبير الذي يقدمه منتخب مصر للرجال والآنسات للناشئين فى الجمباز الفني في بطولة العالم بتركيا.

وتابع رئيس اتحاد الجمباز أن اللعبة تشهد حاليا طفرة كبيرة فى مصر فى جميع فروع الجمباز، وهو ما ظهر خلال مشاركة منتخبات مصر فى سلسلة بطولة العالم المقامة هذا العام والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.