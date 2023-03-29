شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يجدد عقد هشام صلاح لمدة 5 مواسم.. رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، فى تمديد تعاقد الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم هشام صلاح، أحد أفضل اللاعبين فى هذا المركز بالدوري المصري، وتوجت مجهودات اللاعب وأدائه المتميز فى الفترة الماضية بانضمامه لصفوف المنتخب القومى المصرى في تجمعه الأخير.

ووافق هشام صلاح، الظهير الأيمن، على تمديد تعاقده لمدة خمس مواسم قادمة مع نادى الاتحاد السكندرى عقب الجلسة التى عُقدت معه بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى، وتم الاتفاق فيها على كافة تفاصيل تعديل وتمديد التعاقد.

ويحرص مجلس إدارة النادى على تمديد وتجديد التعاقد مع العناصر الأساسية ونجوم الفريق بناء على رغبة الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الصربى زوران، لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة.

وخطف هشام صلاح الأنظار خلال الفترة الاخيرة، ودخلت أندية الأهلى والزمالك وبيراميدز فى مناوشات لضمه، قبل أن تتمسك إدارة سيد البلد باستمراره.