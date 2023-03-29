بسبب إسرائيل.. الفيفا يجرد إندونيسيا من حق تنظيم كأس العالم تحت 20 عاما



قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الأربعاء إنه جرد إندونيسيا من حق استضافة كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عاما.



وتم اتخاذ قرار استبعاد إندونيسيا من استضافة البطولة التي كانت ستجري في الفترة من 20 مايو آيار إلى 11 يونيو حزيران المقبلين بعد أن قال الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم إنه ألغى القرعة بعد أن رفض حاكم جزيرة بالي ذات الأغلبية الهندوسية استضافة المنتخب الإسرائيلي.



وقال بيان صادر عن الفيفا “قرر الفيفا، وبسبب الظروف الحالية، استبعاد إندونيسيا من استضافة كأس العالم تحت 20 عاما والمقررة في 2023.



“سيتم الإعلان عن مضيف جديد في أقرب وقت ممكن، مع بقاء مواعيد البطولة حاليا دون تغيير. وقد يتم أيضا تحديد طبيعة العقوبات المحتملة ضد الاتحاد الإندونيسي في مرحلة لاحقة”.



وفي جاكرتا، قال مسؤول كبير اليوم الأربعاء إن الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم سيضغط على الاتحاد الدولي (الفيفا) لتجنب فرض عقوبات بعد أن فقدت البلاد حقها في استضافة كأس العالم تحت 20 عاما.



وقال أريا سينولينج عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد الإندونيسي في مقابلة تلفزيونية محلية “نقاتل حتى لا نتعرض لعقوبات”.



وقال إريك توهير رئيس الاتحاد الإندونيسي في بيان إن على إندونيسيا القبول بالقرار.



وبسؤاله عن سبب قرار الفيفا بتجريد إندونيسيا من حق الاستضافة قال زين الدين أمالي نائب رئيس الاتحاد الإندونيسي الحالي ووزير الرياضة السابق لمحطة (كومباس تي.في) “قرر الفيفا إن إندونيسيا لم تحقق المطلوب منها سابقا أثناء تقديم عرض الاستضافة”.



وأضاف أمالي أنه يأمل في تجنب العقوبات لكنه يخشى حظرا آخر من الفيفا.



وقال “إن استبعادنا من حقوق الاستضافة هو أمر صعب بالفعل بالنسبة لنا”.



وخرج محتجون في العاصمة جاكرتا في وقت سابق من هذا الشهر ملوحين بالأعلام الأندونيسية والفلسطينية مطالبين بعدم السماح لإسرائيل بالمشاركة. وغالبية سكان إندونيسيا من المسلمين.



وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال الاتحاد الإندونيسي إن خسارة حق التنظيم قد يضر بفرص فرق كرة القدم الإندونيسية في المشاركة في بطولات الفيفا في حين أن الخسائر الاقتصادية ستصل إلى “تريليونات من الروبية”.



وقال الفيفا اليوم الأربعاء إنه ملتزم بمساعدة الاتحاد الإندونيسي للعبة في أعقاب حادث تدافع مميت العام الماضي أدى إلى مقتل 135 مشجعا في ملعب في جاوة الشرقية في أكتوبر تشرين الأول.



وقال الفيفا في بيان “أعضاء فريق الفيفا سيستمرون في العمل داخل إندونسيا في الأشهر المقبلة وسيقدمون المساعدة المطلوبة للاتحاد الإندونيسي تحت قيادة الرئيس توهير.



“سيتم تحديد موعد قريب بين رئيس الفيفا ورئيس الاتحاد الإندونيسي لإجراء المزيد من المناقشات”.



وتأهلت إندونيسيا لكأس العالم تحت 20 عاما بسبب استضافتها لها لكنها لم تشارك في البطولة منذ عام 1979.



(وكالات)