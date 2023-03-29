والد أنسو فاتي ممتعض من وضعية ابنه في برشلونة

المنامة - ياسر ابراهيم - عبّر بوري فاتي والد مهاجم برشلونة أنسو فاتي عن امتعاضه من الوضعية التي يعيشها ابنُه في النادي الكتالوني.



وفي حوار مع إذاعة كوبي قال بوري إنه يعتقد أن أنسو يستحق دقائق لعب أكثر في برشلونة مشيرا إلى أنه لا يمكن أن يطلب منه إحراز أهداف في كل مرة يلج فيها أرض الملعب بديلاً.



وقارن بوري وضعية ابنه بوضعية فينيسيوس في ريال مدريد قبل مومسين حين كان يتلقى انتقادات لاذعة قبل أن يصبح نجم الفريق.



وعن مستقبل أنسو أكد والده أن اللاعب يريد الاستمرار في برشلونة لكن الأمر يتعلق برغبة النادي في الاحتفاظ به.

إلى ذلك، تحدث أنسو فاتي نجم نادي برشلونة، مع مدربه تشافي هيرنانديز، من أجل توضيح حقيقة تصريحات والده.



وبحسب موقع "فوتبول إسبانيا"، فإن أنسو فاتي أخبر مدربه تشافي، أن تصريحات والده لا تمثل وجهة نظره على الإطلاق.

ويحصل فاتي على فرص محدودة للمشاركة في المباريات مع برشلونة، وتزعم تقارير إسبانية أن اللاعب يحتل المركز الأخير في ترتيب المهاجمين لدى تشافي.



وطالب والد فاتي ووكيله خورخي مينديز برحيل اللاعب، إذا استمر تشافي في عدم منحه الدقائق الكافية للمشاركة في المباريات.



ورغم ذلك، لا يفضل فاتي، مغادرة صفوف برشلونة، ويريد الاستمرار في الدفاع عن ألوان الفريق الكتالوني.

المصدر: الصحافة الإسبانية

