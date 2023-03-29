شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى المصارعة يشاركان فى بطولة إسبانيا الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الثنائي محمد إبراهيم كيشو ومحمد مصطفى لاعبا منتخب المصارعة فى منافسات بطولة إسبانيا الدولية التى تقام يومى 1 و2 أبريل القادم. وغادر اليوم محمد مصطفى ويرافقه محمد إبراهيم زقلط مدربا، على أن يلحق بهما كيشو غدا للمشاركة في البطولة.

وتصدرت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة التصنيف العالمى للعبة، وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولى للمصارعة، واحتلت سمر حمزة المركز الأول فى وزن 76 ك فى منافسات النسائية، متقدمة على لاعبات تركيا والإكوادور والصين على الترتيب.

وكانت سمر حمزة قد تصدرت التصنيف العالمى للعبة الشهر الماضى لتدخل التاريخ مجددا بعد أن توجت بميداليات بطولة العالم.

وجاءت سمر فى قمة التصنيف تليها لاعبة تركيا ثم أستونيا واليابان، كانت سمر حمزة توجت بفضية بطولة العالم الماضية والتى أقيمت الشهر الماضى، وكذلك ميدالية برونزية عام 2021 لتكون أول لاعبة تتوج يفضية ببطولات العالم.