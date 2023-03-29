روى فيتوريا يحتفل بأجواء رمضان مع جهازه المعاون بوجبة إفطار جماعية

القاهرة - سامية سيد - حرص البرتغالي روي فيتوريا على تناول وجبة إفطار مع جهازه المعاون احتفالا مع المصريين بأجواء شهر رمضان المبارك، وذلك عقب الفوز الكبير على مالاوي ذهابا وإيابا في تصفيات أمم أفريقيا.

وكتب فيتوريا عبر حسابه على إنستجرام: "بعد الفوز الرائع، لا شىء أفضل من تناول وجبة في وسط القاهرة، محاطًا بالأصدقاء، في هذا الموسم الرمضاني المهم والذي انضم فيه إلى الشعب المصري".

واكتسح منتخب مصر مضيفه مالاوى برباعية نظيفة، فى الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا 2023. وأشادت الصحف البرتغالية بنتائج روى فيتوريا مع المنتخب الوطنى الأول، بعدما حقق الفراعنة أمس الفوز على منتخب مالاوى ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية والمقرر إقامتها فى كوت ديفوار العام المقبل.