شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يتصدر ترتيب هدافى الدورى قبل انطلاق الجولة الـ22 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق غداً الخميس منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى المصرى وستكون الجماهير على موعد مع مباريات فى غاية القوة والإثارة فى هذه الجولة.

يعلتى أحمد الشيخ مهاجم نادى غزل المحلة ترتيب هداف بطولة الدورى برصيد 10 أهداف متفوقا على الأنجولى مابولولو مهاجم نادى الاتحاد السكندرى بفارق هدف، حيث يحتل الوصافة برصيد 9 أهداف.

ترتيب هدافى الدورى المصرى

أحمد الشيخ غزل المحلة 10

مابولولو الاتحاد السكندري 9

أحمد سيد زيزو الزمالك 8

رمضان صبحي بيراميدز 7

رزقي حمرون فاركو 7

أحمد ياسر ريان سيراميكا 6

رفيق كابو إنبي 6

جوزيف أوشايا المقاولون 5

حسام حسن سموحة 5

محمد حمدي بيراميدز 5

محمد شريف الأهلي 5

مواعيد مباريات الجولة الثانية والعشرين للدورى الممتاز

الخميس 30 مارس

سموحة & الاسماعيلى..9.15 مساء

انبى & البنك الاهلى..9.15 مساء

سيراميكا & المقاولون..9.15 مساء

الجمعة 31 مارس

غزل المحلة & الاتحاد السكندري..9.15 مساء

فاركو & أسوان..9.15 مساء

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.