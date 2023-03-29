شكرا لقرائتكم خبر عن كولر فى حيرة بسبب دفاع الأهلى أمام الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في حيرة بشأن اللاعب الذي سيتم الدفع به للعب في قلب الدفاع بجوار محمد عبد المنعم في مباراة الهلال السوداني يوم السبت المقبل، في إطار سعيه لاختيار التشكيل الأمثل الذي سيخوض لقاء السبت المقبل الحاسم، لوجود أكثر من حل مطروح على طاولة الجهاز الفني للمشاركة أساسيا في هذا اللقاء المصيري.

ويفاضل كولر بين اللعب بياسر إبراهيم أو رامي ربيعة بجوار عبد المنعم ولكن عودة ياسر من الإصابة تجعل المدرب السويسري متخوف من فكرة المجازفة باللاعب في هذه المواجهة المصيرية والتي ستشهد ضغوطا كبيرة، لاسيما وأن ربيعة ليس الخيار الأول في ترتيب كولر للمدافعين داخل الأهلي.

كما يتواجد محمود متولي في حسابات كولر للمشاركة في مباراة الهلال السوداني، ولكن هناك صعوبة في الاعتماد على اللاعب بشكل أساسي، لاسيما أنه سيعود للملاعب بعد إصابة طويلة ، كما أن موقفه النهائي من اللحاق بموقعة السبت محل غموض حتى الآن.