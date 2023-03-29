شكرا لقرائتكم خبر عن كولر فى حيرة بسبب دفاع الأهلى أمام الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر
ويفاضل كولر بين اللعب بياسر إبراهيم أو رامي ربيعة بجوار عبد المنعم ولكن عودة ياسر من الإصابة تجعل المدرب السويسري متخوف من فكرة المجازفة باللاعب في هذه المواجهة المصيرية والتي ستشهد ضغوطا كبيرة، لاسيما وأن ربيعة ليس الخيار الأول في ترتيب كولر للمدافعين داخل الأهلي.
كما يتواجد محمود متولي في حسابات كولر للمشاركة في مباراة الهلال السوداني، ولكن هناك صعوبة في الاعتماد على اللاعب بشكل أساسي، لاسيما أنه سيعود للملاعب بعد إصابة طويلة ، كما أن موقفه النهائي من اللحاق بموقعة السبت محل غموض حتى الآن.
ويستعد فريق الأهلي لمباراته ضد الهلال السوداني يوم السبت المقبل في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف صن داونز المتصدر برصيد 11 نقطة والهلال السوداني برصيد 10 نقاط وأخيرا القطن الكاميروني بدون نقاط.
ويحتاج الأهلي للفوز في مباراة الهلال السوداني بأي نتيجة أو بفارق هدفين حال استقبال أهداف، لضمان الصعود إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.