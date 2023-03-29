شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة سموحة لمواجهة الإسماعيلى غدا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة، 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق بأحد فنادق الإسكندرية، استعدادا لمباراة الإسماعيلي بالأسبوع الثاني والعشرين من عمر الدورى المصرى والمقرر لها التاسعة والربع غدا باستاد الإسكندرية.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة الإسماعيلى كالتالى:

حراسة المرمى: الهانى سليمان وعمر صلاح

الدفاع: بركات حجاج وأحمد حكم وأحمد جمال وأحمد شوشة ومحمد مغربي

خط الوسط: محمد نادى ومحمد الصباحى ومحمد عصام ومحمود حليمو ومالك بعيو وبنجامين بواتينج وزياد طارق ومحمد سعيد أبو بكر محمد وطارق علاء ومصطفى ميسى

الهجوم: حسام حسن، اليا سيلا

ويحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.