شكرا لقرائتكم خبر عن بيرسى تاو يتفوق على الشحات فى قيادة الجناح الأيمن للأهلى أمام الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسهم الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي في قيادة مركز الجناح الأيمن في مباراة فريقه ضد الهلال السوداني يوم السبت المقبل في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتفوق بيرسي تاو على حسين الشحات في قيادة مركز الجناح الأمن بمباراة الهلال، لاسيما بعد تألق اللاعب الملحوظ في الفترة الأخيرة وآخرها تألقه مع منتخب جنوب إفريقيا خلال التوقف في شهر مارس الجاري.

وتالق بيرسي تاو فى مباراتي فريقه أمام صن داونز الجنوب إفريقي والقطن الكاميروني وسجل هدفا في كل مباراة.

ويستعد فريق الأهلى لمباراته ضد الهلال السوداني يوم السبت المقبل في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الأهلى فى المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف صن داونز المتصدر برصيد 11 نقطة والهلال السودانى برصيد 10 نقاط وأخيرا القطن الكاميرونى بدون نقاط.

ويحتاج الأهلى للفوز في مباراة الهلال السودانى بأى نتيجة أو بفارق هدفين حال استقبال أهداف، لضمان الصعود إلى دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا.