شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستعيد جهود رمضان صبحى فى مواجهة فيوتشر الحاسمة بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق بيراميدز جهود لاعبه رمضان صبحي صانع ألعاب الفريق، خلال مواجهة فيوتشر المقرر لها في العاشرة من مساء الأحد ٢ أبريل المقبل على استاد الدفاع الجوي، وذلك بعد غياب لعدة مباريات بسبب الإصابة.

وكان الجهاز الفنى لبيراميدز بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو فضل عدم الاستعجال فى عودة رمضان صبحى بعد شفاءه من الإصابة التى تعرض لها بكدمة فى الأنكل، وغاب على إثرها منذ مواجهة الزمالك وإسكو كارا والبنك الأهلى.

وكان بيراميدز تلقى إخطارا رسميا من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بشأن تحديد موعد وحكام مباراته أمام نادي فيوتشر في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويدير المباراة، طاقم تحكيم من السنغال بقيادة الحكم عيسى سي، ويعاونه ماليك سامبا المساعد الأول، ونوها بانجورا المساعد الثاني، وداوودا جاييه الحكم الرابع.

ويراقب اللقاء، جمال سالم من دولة ليبيا، ويراقب الحكام إينوك مولفي من جنوب أفريقيا، والمنسق العام عصام شعبان من دولة السودان، والمنسق الأمني ذكريا ديباتى من كوت ديفوار.