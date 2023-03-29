شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى قبل استئناف مباريات الجولة 22 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف غدا الخميس منافسات بطولة الدوري المصري بعد انتهاء فترة التوقف الدولي خلال شهر مارس الجاري، حيث تلعب مباريات الجولة الثانية والعشرين من عمر الايجبشن ليج.

ويتصدر فريق الأهلي ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 44 نقطة بعد لعب 21 جولة من عمر الايجبشن ليج، جمعهم من 13 فوز و5 تعادلات وبدون أى هزائم.

ويتصدر الأهلى جدول الدورى المصرى من لعب 18 مباراة فقط حيث تتبقى له 3 مباريات مؤجلة لظروف مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد فيوتشر فى المركز الثاني برصيد 42 نقطة من لعب 21 مباراة حقق خلالها 11 فوز و9 تعادلات وهزيمة وحيدة، ومن بعده بيراميدز في المركز الثالث برصيد 39 من لعب 20 مباراة والفوز في 11 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 4 مباريات.

بينما يأتي الاتحاد السكندرى فى المركز الرابع برصيد 36 نقطة من لعب 20 مباراة والفوز في 11 مباراة والتعادل في 3 مباريات والهزيمة في 6 مباريات.

بينما يتواجد الزمالك في المركز الخامس لجدول الدوري من لعب 20 مباراة والفوز في 9 مباريات والتعادل في 6 مباريات والهزيمة في 5 مباريات.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري كالتالي: