شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبى للأهلى يتواصل مع المنتخب للاطمئنان على حالة الشناوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالنادي الأهلي على التواصل مع الدكتور محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر، من أجل الاطمئنان على حالة محمد الشناوي قائد الفريق الأحمر عقب شكواه من شد في العضلة الخلفية.

واشتكى محمد الشناوي من آلام في الفخذ وتم استبداله بين شوطي مباراة منتخب مصر ضد مالاوي وشارك بدلا منه محمد صبحي.

وطمأن الجهاز الطبي للمنتخب نظيره في الأهلي على أن حالة الشناوي مطمئنة ولا تدعو للقلق واستبداله في مباراة مالاوي للحفاظ عليه وخشية من تفاقم إصابته في الفترة الأخيرة.

ويستعد فريق الأهلي لمباراته ضد الهلال السوداني يوم السبت المقبل في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف صن داونز المتصدر برصيد 11 نقطة والهلال السوداني برصيد 10 نقاط وأخيرا القطن الكاميروني بدون نقاط.

ويحتاج الأهلي للفوز في مباراة الهلال السوداني بأي نتيجة أو بفارق هدفين حال استقبال أهداف، لضمان الصعود إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.