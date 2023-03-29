شكرا لقرائتكم خبر عن تعديلات مرتقبة فى تشكيل الزمالك أمام المريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر أحمد عبد المقصود المدير الفنى المؤقت لفريق الزمالك على إجراءا بعض التغييرات على تشكيل الأبيض أمام المريخ السودانى فى المباراة المقرر لها مساء غداً الجمعة على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، وذلك بعد انتظام اللاعبين الدوليين فى مران الفريق الأبيض.

كما يواصل الجهاز الفنى للزمالك منح الفرصة لبدلاء الفريق الأبيض، أمام المريخ السودانى للحكم على مستواهم، بعد ابتعادهم عن التشكيل الأساسى فى المباريات الماضية، أسوة بما حدث فى مباراة البنك الأهلى الأخيرة فى دور الـ16، ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة وانتهت بخسارة الفريق الأبيض بثلاثية نظيفة.

من ناحية أخرى استقر مسئولو نادى الزمالك على فتح ملف تجديد يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر والتونسي حمزة المثلوثى ثلاثى الفريق الأول لكرة القدم، بعد حسم ملف المدير الفني الجديد الذى يقود الأبيض خلال الفترة المقبلة خلفاً للبرتغالى فيريرا.

ويرغب مسئولو نادى الزمالك في حسم ملف المدير الفني الجديد في الوقت الحالي حيث يعد هذا الأمر على رأس أولوياتهم، وبعدها سيبدأون فى التحرك اتجاه تجديد عقود اللاعبين،حسب الحاجة الفنية للفريق الأبيض.

ويرغب ثلاثى الزمالك في تجديد تعاقدهم والبقاء داخل النادى الأبيض، ولكنهم ينتظرون قرار المسئولين لفتح هذا الملف معهم ومنحهم الضوء الأخضر، خصوصاً أنهم يريدون حسم مصيرهم ومعرفة وجهتهم المقبلة.