شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رقمية.. 1948 تشهد تسجيل محمد أمين أول هدف فى بطولة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل محمد أمين لاعب الزمالك أول أهداف بطولة الدورى المصرى الممتاز فى مرمى المصرى فى أول مباراة فى المسابقة بتاريخ 22 أكتوبر 1948، انتهت المباراة بفوز الزمالك بخماسية أحرزها محمد أمين و سعد رستم ثلاثية وعبد الكريم صقر، وسجل الضظوى هدف المصرى.

لم تعرف الكرة المصرية، منذ ظهور الأندية المصرية مطلع القرن الماضى، وأبرزها السكة الحديد والأولمبى ثم الأهلى والزمالك والاتحاد السكندرى، المسابقات التقليدية إلا مع تأسيس الاتحاد المصرى لكرة القدم عام 1921 بانطلاق مسابقة كأس مصر أقدم وأعرق البطولات المصرية على الإطلاق.

تنظيم مسابقة الدورى بدأت فكرتها منتصف الثلاثينيات قبل أن تأخذ أولى خطواتها الحقيقة عام 1942 عن طريق محمود بدر الدين مدير الاتحاد المصرى لكرة القدم وقتها، ثم خرجت للنور بمشاركة 11 ناديا قبل 71 عاما، وتمكن الأهلى من الفوز بنسختها الأولى بعدما جمع 29 نقطة تفوق بها بفارق 4 نقاط عن الثنائى الترسانة والإسماعيلي، كما تصدر الأسطورة سيد الضظوى نجم المصرى قائمة هدافى هذا الموسم برصيد 15 هدفا.

أول هدف فى بطولة الدورى سجله محمد أمين لاعب الزمالك فى مرمى المصرى فى أول مباراة فى المسابقة بتاريخ 22 أكتوبر 1948، وانتهت المباراة بفوز الزمالك بخماسية أحرزها محمد أمين و سعد رستم ثلاثية و عبد الكريم صقر، وسجل الضظوى هدف المصرى

وفى المباراة لعب الزمالك بتشكيل مكون من يحيى الحرية إمام في حراسة المرمى وأحمد عبدالعزيز وعمر شندي ومحمد أمين وعلي عثمان في الوسط، وسعيد العربي وفكري وهدان ومحمود فضالي في الدفاع وعبدالكريم صقر وسعد رستم ومصطفى نصر في الهجوم.

وكان أكبر فوز فى المسابقة والذى ظل صامداً منذ أكثر من نصف قرن، حققه المصرى على بنى سويف موسم 1963 – 1964 بنتيجة (11 – 0).