الامارات | مشاركات عربية وآسيوية لقضاة الملاعب والمٌقيّمين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك مُقيّمو الحكام وقضاة الملاعب الإماراتية في إدارة مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، والتصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد السيدات والتصفيات التمهيدية المؤهلة لبطولة كأس آسيا للسيدات 2023.

وكلف الاتحاد العربي لكرة القدم علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، مُقيّماً لطاقم تحكيم المباراة التي ستجمع فريقي طلائع الجيش المصري وأهلي طرابلس الليبي في القاهرة، ضمن بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ويُشارك صالح المرزوقي مٌقيمّاً لطاقم الحكام المكلف بإدارة مباراة السيب العُماني والمحرق البحريني في العاصمة العُمانية مسقط ضمن ذات البطولة، وتٌقام المباراتان يوم 4 أبريل المقبل. ويُدير الطاقم الدولي المكون من عمر آل علي (حكم ساحة)، وجاسم عبدالله (مساعد أول)، وسبت عبيد (مساعد ثان)، سلطان محمد صالح (حكم رابع) مباراة الذهاب بين المريخ السوداني وتشرين السوري في ذات البطولة، وستُلعب المباراة يوم 7 أبريل في مدينة جدة السعودية، بينما تم تكليف الدوليين عمار الجنيبي (حكم ساحة) وأحمد عيسى درويش (حكم رابع) ضمن طاقم مباراة الإياب.

ويُشارك الحكمان الدوليان خلود الزعابي "حكم ساحة" وأمل جمال "مساعد أول" ضمن طاقم حكام مباراة نيبال وفيتنام في التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد السيدات في العاصمة النيبالية كاتماندو من يوم 5 إلى 8 أبريل المقبل، كما ستُشاركان في إدارة مباريات المجموعة الثامنة في التصفيات التمهيدية المؤهلة لبطولة كأس آسيا للسيدات تحت 17 سنة في الأردن، وذلك في الفترة من 26 إلى 30 أبريل.

من ناحية أخرى، أدار طاقم التحكيم الدولي بقيادة أحمد عيسى درويش (حكم ساحة) ومعه سبت عبيد (مساعد أول) وياسر سبيل (مساعد ثان) ومحمد عبيد خادم ( حكم فيديو) وصقر الزعابي (مساعد لحكم الفيديو) المباراة الودية بين منتخبي السعودية وبوليفيا، والتي أقيمت أمس في جدة ضمن أيام الفيفا.