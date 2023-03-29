موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل.. وفرص تأهل الأحمر

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف فريق الأهلي نظيره الهلال السودانى في التاسعة مساء السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي بحضور 50 ألف مشجع ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

وضمن صن داونز الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما وصل إلى 11 نقطة، وينتظر حسم البطاقة الثانية الحائرة بين الأهلي والهلال السوداني فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

يحتل صن داونز صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بينما يأتي الهلال السوداني في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، والأهلي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، والقطن في المركز الرابع بدون نقاط.

فرص الأهلي في التأهل لدور الـ8 من دوري أبطال إفريقيا

يودع الأهلي البطولة بشكل رسمي في حال التعثر أمام الهلال سواء بالخسارة أو التعادل، في الجولة السادسة.

ويحتاج الأهلي، للفوز أمام الهلال بهدف نظيف، للوصول إلى النقطة العاشرة بالتساوي مع الفريق السوداني وكذلك التساوي في المواجهات المباشرة "1-0" لكل منهما، من أجل التأهل بفارق الأهداف.

أما في حال تمكن الهلال من هز شباك الأهلي بهدف، سوف يحتاج الفريق الأحمر للفوز بفارق هدفين أي بنتيجة 3-1، على سبيل المثال.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الهلال السوداني

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ـ رامي ربيعة ـ محمد عبد المنعم ـ علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية ـ مروان عطية ـ أحمد عبدالقادرـ بيرسي تاوـ محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمود كهربا.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى في دوري الأبطال

وتنقل قنوات beIN Sports 4 مباريات الأهلى في دوري أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.