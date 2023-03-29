7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم الأربعاء الموافق 29 / 3 / 2023 العديد من الأحداث، جاء أبرزها: انتظام رباعى المنتخب الأولمبى فى مران الأهلى وتضاؤل فرص محمد عبد الغنى فى اللحاق بمباراة المريخ السودانى.

يحسم مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى موقف اللاعبين الدوليين من المشاركة فى التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، عقب انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الوطنى أمس الثلاثاء وعودتهم إلى القاهرة فجر اليوم. ويحدد كولر موقف اللاعبين الدوليين من المشاركة في مران الأهلي اليوم أو الحصول على راحة أو المشاركة في تدريبات تأهيلية واستشفائية على هامش مران الفريق الأحمر.

ينتظم حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل ومحمد أشرف لاعبو المنتخب الأوليمبى فى تدريبات النادى الأهلى بعد نهاية مهمتهم مع الفراعنة الصغار بتخطى عقبة زامبيا ذهاباً وإياباً والصعود لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً. ومن المقرر أن يضع السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى برنامج إستشفائى لنجوم المنتخب الاوليمبى استعداداً لمواجهة الهلال السودانى.

وصل منتخب مصر إلى القاهرة فجر اليوم الأربعاء عائدا من مالاوى عقب الانتهاء من مواجهة مالاوى أمس الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من مرحلة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار. وحقق المنتخب الوطنى فوزا كبيرا على منتخب مالاوى برباعية نظيفة سجلها طارق حامد وعمر مرموش ومحمد صلاح وأحمد سيد زيزو على التوالى، فى المباراة التى جرت بين الفريقين أمس على استاد بينجو الدولى فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024

يغيب التونسى فراس شواط مهاجم الإسماعيلى عن مباراة فريقه أمام سموحة بسبب معاناته من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية، فى المباراة المقرر لها غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز. ووضع مجدى الباز طبيب الإسماعيلى برنامجا تأهيليا للاعب التونسى لتجهيزه للمباريات المقبلة بعد خروجه بشكل رسمى عن مباراة الغد أمام سموحة فى بطولة الدورى. ميكالى يطلب وديتين للمنتخب الأولمبى فى مايو قبل خوض نهائيات أمم أفريقيا بالمغرب وضع البرازيلي روجيريو ميكالى المدير الفني للمنتخب الأولمبى من الآن خطة الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تقام بالمغرب يونيو المقبل. وطالب ميكالى من اتحاد الكرة فور انتهاء مباراة مصر وزامبيا وإعلان تأهل المنتخب، إقامة معسكر تحضيري في مايو المقبل يتخلله مباراتين وديتين مع منتخبات قوية على الصعيد القارى.

لم يكتمل شفاء محمد عبد الشافي الظهير الأيسر لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك، من الإصابة التي يعاني منها بكدمة في الكاحل وادت لتغيبه عن المشاركة مع فريقة في الفترة الماضية. وقلت فرص لحاق عبد الشافي بمواجهة فريقه المقبلة أمام المريخ السوداني المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبلة في الجولة الاخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.