نائب رئيس البارالمبية يتقدم باستقالته.. ورئيس اللجنة يرد

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور أحمد عوين رئيس اتحاد المكفوفين ونائب رئيس اللجنة البارالمبية باستقالة مسببة من منصبه كنائب رئيس للجنة البارالمبية وكشف خلالها اسباب رحيله.

وقام الدكتور أحمد عوين بإرسال الاستقالة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ونسخه منها لرئيس اللجنة البارالمبية الدكتور حسام الدين مصطفي .

وشرح عوين أسباب الاستقالة.

فى المقابل كشف حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية أنه علم بالاستقالة من السوشيال ميديا ولم تصل اللجنة اى أستقالات ، وفور وصولها سيتم رفعها للجنة القانونية و مناقشتها فى اجتماعات المجلس القادم المقرر له الاسبوع المقبل .