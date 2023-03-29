شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن.. طارق مصطفى: طاجن باللحمة والبرقوق وشوربة حريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يهتم الرياضيون باختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، لكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان.

وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع طارق مصطفى نجم الزمالك السابق، والذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله اليوم فى شهر رمضان الكريم "طاجن لحمة بالبرقوق وشوربة حريرا".

ويتناول حنفى إفطار رمضان فى المغرب نظرا لتواجده هناك لتدريب فريق أوليمبيك أسفى، ويفضل دائما قضاء أوقاته الروحانية مع أصدقاؤه وأسرته، كما يحرص على قضاء أوقات شهر رمضان فى العبادات، خاصة أنه لديه طقوس وعادات رمضانية دينية واجتماعية مع الأقارب والأصدقاء فى الشهر الكريم.