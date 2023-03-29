شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يدرس استبعاد الدوليين من مواجهة المريخ السودانى بسبب الإرهاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك عدم الاعتماد على اللاعبين الدوليين فى مواجهة المريخ السودانى المقرر لها يوم الجمعة، بدورى أبطال أفريقيا، نظرًا لكونها مباراة تحصيل حاصل.

ويرغب الجهاز الفنى المؤقت بنادى الزمالك بقيادة أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدى، فى عدم الاعتماد على اللاعبين الدوليين لعدم تعرضهم للإرهاق بعد رحلة مالاوى مع منتخب مصر، ويفضل الجهاز استمرار الاعتماد على اللاعبين المتاحين حاليًا، خاصة أن مواجهة المريخ لن تقدم أو تأخر شيئًا نظرًا لتوديع الفريق الأبيض البطولة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته أمس الثلاثاء استعدادا للقاء المريخ السودانى المقرر لها يوم الجمعة المقبل فى الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن ينضم لاعبو الزمالك الدوليين لتدريبات الزمالك وهم محمد صبحى، وأحمد فتوح، وأحمد زيزو، والتونسى سيف الدين الجزيرى.