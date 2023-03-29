س & ج.. كيف يحسم الأهلى التأهل أمام الهلال السودانى فى دورى الأبطال؟

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الأهلى تدريباته الجماعية، اليوم الأربعاء، بعد 24 ساعة راحة حصل عليها اللاعبون أمس الثلاثاء ضمن التحضير لمباراتهم ضد الهلال السودانى يوم السبت المقبل فى ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، فى إطار البرنامج الموضوع من قبل مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأحمر، ونلقى الضوء فى السطور التالية على فرص الأهلى لدور الثمانية الأفريقى..

س: ما موعد مباراة الأهلى والهلال ؟ج: يستضيف فريق الأهلى نظيره الهلال السودانى فى التاسعة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى بحضور 50 ألف مشجع ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. س: ما ترتيب مجموعة الأهلى ؟

ج: ضمن صن داونز التأهل عن المجموعة الثانية، ويتصدر حاليا جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بينما تبقى البطاقة الأخرى حائرة بين الهلال صاحب المركز الثاني بـ10 نقاط، والأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

س: كيف يحسم الأهلى التأهل أمام الهلال ؟

ج: يكفي الأهلي تحقيق الانتصار 1-0 ضد الهلال أو الفوز بفارق هدفين إذا اهتزت شباكه، ليتأهل إلى ربع النهائي.