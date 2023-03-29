شكرا لقرائتكم خبر عن س & ج.. كيف يحسم الأهلى التأهل أمام الهلال السودانى فى دورى الأبطال؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الأهلى تدريباته الجماعية، اليوم الأربعاء، بعد 24 ساعة راحة حصل عليها اللاعبون أمس الثلاثاء ضمن التحضير لمباراتهم ضد الهلال السودانى يوم السبت المقبل فى ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، فى إطار البرنامج الموضوع من قبل مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأحمر، ونلقى الضوء فى السطور التالية على فرص الأهلى لدور الثمانية الأفريقى..
س: ما موعد مباراة الأهلى والهلال ؟ج: يستضيف فريق الأهلى نظيره الهلال السودانى فى التاسعة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى بحضور 50 ألف مشجع ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا. س: ما ترتيب مجموعة الأهلى ؟
ج: ضمن صن داونز التأهل عن المجموعة الثانية، ويتصدر حاليا جدول الترتيب برصيد 11 نقطة، بينما تبقى البطاقة الأخرى حائرة بين الهلال صاحب المركز الثاني بـ10 نقاط، والأهلي صاحب المركز الثالث برصيد 7 نقاط.
س: كيف يحسم الأهلى التأهل أمام الهلال ؟
ج: يكفي الأهلي تحقيق الانتصار 1-0 ضد الهلال أو الفوز بفارق هدفين إذا اهتزت شباكه، ليتأهل إلى ربع النهائي.
وعلى الجانب الآخر، يكفي الهلال التعادل بأي نتيجة، أو حتى الخسارة بفارق هدف مع التسجيل ليضمن العبور إلى دور الثمانية، وذلك بعدما فاز في لقاء الذهاب 1-0.
س: ما القناة الناقلة لمباراة الاهلى والهلال ؟
ج: تنقل قنوات beIN Sports مباريات الأهلى في دوري أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.
س: كم عدد ألقاب الأهلى الأفريقية ؟ج: منذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.