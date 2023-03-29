الامارات | فيرغسون وفينغر.. أول مدربين في قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح الاسكتلندي أليكس فيرغوسون والفرنسي أرسين فينغر، المدربان السابقان لمانشستر يونايتد وأرسنال تواليًا، اليوم، أول مدربَين ينضمان الى قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقابل الرجلان خلال فترة التنافس الشديد التي بدأت في تسعينيات القرن الماضي، وفازا سويًا بـ16 لقبًا في الدوري. ويُعتبر فيرغوسون (81 عامًا) أنجح مدرب في تاريخ الدوري الممتاز، حيث قاد مانشستر يونايتد إلى 13 لقبًا، بينما فاز فينغر به ثلاث مرات مع أرسنال، بما في ذلك موسم 2003-2004 الشهير الذي أنهاه من دون أي هزيمة.

فاز "السير" فيرغسون الذي أشرف على يونايتد لأكثر من 26 عامًا، بلقب الدوري الاول عام 1993، لينهي الشياطين الحمر فترة جفاف في الدوري دامت منذ العام 1967.

من جهته، وصل فينغر إلى أرسنال في عام 1996 كأحد أول المدربين الاجانب في الدوري وبقي في النادي حتى عام 2018. وطبّق الفرنسي فلسفة كرة القدم الثورية، حيث ركّز على التغذية وعلوم الرياضة في اللعبة. اشتهر بكرة قدم جذابة وهجومية، وفاز باللقب في 1997-1998 بعد أول موسم كامل له مع "المدفعجية".

قال الرجل البالغ 73 عامًا والذي يشغل حاليًا منصب رئيس تطوير كرة القدم في الاتحاد الدولي (فيفا) "إن مشاركة هذا التقدير مع السير أليكس شرف كبير لي. كأننا ملاكمان - تقاتلان بجنون وتقطعان المسافة معًا. في نهاية المطاف، هناك احترام وستكون فرصة رائعة لمقابلته ومشاركة زجاجة نبيذ وذكريات معاركنا القديمة".