شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى لمباراة سموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل، قائمة اللاعبين الخاصة بمباراة سموحة فى الجولة 22 من مسابقة الدورى العام.

وجاءت قائمة الإسماعيلى لمباراته ضد سموحة كالتالى

محمد صبحى، أحمد عادل عبد المنعم، محمد كوكو، باهر المحمدى، محمد هاشم، محمد نصر، عصام صبحى، محمد دسوقى، محمد بيومى، عمر الوحش، عماد حمدى، محمد مخلوف، محمد حسن، سيرجى أكا، صالح جمعة، أحمد مدبولى، كريم الديب، محمود الشبراوى، عمر الساعى، عبد الرحمن مجدى، محمد الشامى، ياو أونور.

وعكف حمزة الجمل المدير الفنى للإسماعيلى، على دراسة مباريات سموحة بالدورى، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندرى، وطالب اللاعبين بضرورة بذل الجهد فى الفترة المقبلة، من أجل استعادة سكة الانتصارات والتقدم فى جدول الترتيب لإعادة الفريق لمكانه الطبيعى والابتعاد من مراكز الهبوط، وعمل في الفترة الماضية على الارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز السابع عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة، جمعها من 20 مباراة، حيث حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى 10 لقاءات وخسر 8 مواجهات، سجل لاعبو الدراويش 14 هدفا واستقبلت شباكهم 22 هدفا.