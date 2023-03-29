شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يترقب وصول الثلاثى الأجنبى خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادى الأهلى أن الجهاز الفنى يترقب وصول اللاعبين المحترفين خلال الساعات المقبلة، استعدادا للانتظام فى تدريبات فريقهم الجماعية، استعدادا لمباراته ضد الهلال السودانى يوم السبت المقبل على استاد القاهرة فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأكد المصدر أن التونسي علي معلول أخطر مسئولي الأهلي بوصوله إلى القاهرة اليوم الأربعاء، ومن ثم الانتظام في التدريبات الجماعية، فيما يصل الثنائي بيرسي تاو وأليو ديانج في وقت مساء اليوم وينتظمان في مران غد الخميس، في إطار التحضير لموقعة الهلال السوداني.

ويستعد فريق الأهلي لمباراته ضد الهلال السوداني يوم السبت المقبل في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف صن داونز المتصدر برصيد 11 نقطة والهلال السوداني برصيد 10 نقاط وأخيرا القطن الكاميروني بدون نقاط.

ويحتاج الأهلي للفوز في مباراة الهلال السوداني بأي نتيجة أو بفارق هدفين حال استقبال أهداف، لضمان الصعود إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.