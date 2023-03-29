حمزة الجمل: اختيارى إيهاب زنجا كمدير للتخطيط لخبرته ودراسته فى أمريكا

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القاهرة - سامية سيد - أكد حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلى أنه اختار إيهاب زنجا لشغل منصب مدير التخطيط نظرا لخبرته الكبيرة ودراسته فى أمريكا وسيفيد بكل تأكيد الإسماعيلى.

وقال حمزة الجمل فى تصريحات خاصة: "اختيارى إيهاب زنجا كمدير للتخطيط لخبرته ودراسته فى أمريكا فى الوسائل الحديثة للاعبين من تغذية لثقافة، بالإضافة لعلاقاته اللى اكيد هتفيد النادى الإسماعيلى فى الفترة المقبلة".

وأضاف مدرب النادى الإسماعيلى: "أتمنى من جمهور الإسماعيلى دعم إيهاب زنجا ومساندته فى مهمته مع الإسماعيلى ومنحه الوقت للعمل".

وعيّن مجلس إدارة الإسماعيلي، وفقًا لطلب حمزة الجمل المدير الفنى للفريق الأول، "إيهاب زنجا" في منصب مدير التخطيط والاستثمار، ويمتلك ايهاب زنجا سيرة ذاتية مميزة وخبرات فنية متراكمة على الصعيد الاستثماري والخططي وتولى منصب مدير اللجنة الفنية التابعة للاتحاد الأمريكي لتطوير منظومة كرة القدم هناك ويعد أول مدرب عربي مصري يتولى مهمة تدريب المنتخب العسكري الأمريكي.

وتولى زنجا المناصب التالية :

- رئيس نادي لاجاسي الأمريكي

- مدرب عام منتخب امريكا العسكري

- مدرب نادي تشيفاز يو اس ايه السابق بدوري المحترفين

- تولى مدير قطاع المدربين باكثر من نادي امريكي اخرهم نادي كاليفورنيا الرياضي

- 25 سنة خبرة في مجال الإدارة والتخطيط والتسويق الرياضي

- حاصل على أعلى شهادات التدريب واهمها الدبلومة المتقدمة في اداره و تطوير قطاع المدربين

- رئيس لجنة الرياضة بالاتحاد العام للمصرين بالخارج

- لعب بالدوري الممتاز للمقاولون و مزارع دينا و الألومنيوم والاسماعيلي

- حصل علي كأس مصر مرتين مع المقاولون عام 1990و الاسماعيلي عام 1997

- أحد أسباب صعود مزارع دينا للدوري الممتاز في 3 مواسم قبل الانتقال للألومنيوم و منه إلى الإسماعيلي.