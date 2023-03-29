شكرا لقرائتكم خبر عن أصل الحكاية فى الرياضة (7).. مصر تسجل الظهور العربى والأفريقى الأول فى المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "أصل الحكاية في الرياضة" هى سلسلة من الحكايات المثيرة والملهمة فى كرة القدم، وغيرها من الألعاب، نقصها على المتابعين والقراء، في 30 حلقة طوال شهر رمضان المبارك، ونستعرض فيها قصص لها ذكريات خاصة مع الجماهير، وسنحاول في هذه الحلقات، أن نثرى القراء بحكايات متنوعة ومختلفة بين الكرة المحلية والعالمية، وكذلك الألعاب الأخرى.

والآن مع الحلقة السابعة (مصر تسجل الظهور العربي والأفريقي الأول في المونديال)

شارك المنتخب الوطنى الأول فى كأس العالم 1934، كأول فريق عربي وأفريقى يظهر فى أكبر البطولات التى ينظمها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وهى النسخة الثانية للمونديال واحتضنتها إيطاليا.

عام 1934، لم يكن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يضم من إفريقيا إلا جنوب إفريقيا ومصر، رغم أن القارة السمراء كانت قد شهدت تأسيس عدة اتحادات للعبة، لكن الغالبية لم تكن تهتم بإعداد منتخبات للمشاركة الخارجية، فلم تنضمّ.

اكتفت جنوب أفريقيا بعضوية "الفيفا" دون أي نشاط كروي حقيقي. وبناء عليه، كانت مصر الدولة الإفريقية الوحيدة المؤهلة والمدعوة للمشاركة في البطولة الثانية لكأس العالم، واختيرت لخوض تصفيات البطولة ضمن مجموعة ضمت تركيا وفلسطين، حسبما يروي ياسر أيوب في كتابه "مصر وكرة القدم التاريخ الحقيقي.. أين وكيف بدأت الحكاية؟".

كان من المقرر أن يشارك 16 منتخباً في إيطاليا، على أن يخصَّص 12 مقعداً لقارة أوروبا، وثلاثة لقارتي أمريكا الجنوبية والشمالية، ومقعد واحد لقارتي إفريقيا وآسيا.

ومن أجل حسم شاغل المقعد الأخير، تقرر إقامة دورة ثلاثية بين كل من مصر وفلسطين وتركيا. لكن الأخيرة انسحبت، ما جعل المواجهة بين مصر وفلسطين حاسمة.

أجريت قرعة المونديال في الثالث من مايو عام 1934، وجرى تقسيم المنتخبات للتواجه في ثماني مباريات، وفق نظام المغلوب، فوقعت مصر في مواجهة المجر، وأقيمت المباراة بينهما في مدينة نابولي، في الـ27 من الشهر ذاته.

بدأ الأسكتلندى جيمس ماكريا المدير الفنى للفراعنة، المباراة بالتشكيل الموجود فى الصورة والمكون من وقوفًا من اليمين: مصطفى كامل منصور (الأهلى) وإسماعيل رأفت (الزمالك) وحسن الفار (الزمالك) وعلى الكف (الزمالك) وحميدو (الأوليمبى) وحسن رجب (الاتحاد السكندرى)، والجالسون من اليمين: محمد حسن (المصرى) وعبدالرحمن فوزى (المصرى) ومحمود مختار التتش (الأهلى) ومصطفى كامل طه (الزمالك) ومحمد لطيف (الزمالك).

وخرج المنتخب الوطنى من الدور التمهيدى بعدما خسر من المجر بنتيجة 4/2، فى المباراة التى أقيمت على ملعب جيورجيو أسشاريلى بنابولى.

تقدم المنتخب المجرى بهدفين فى الدقيقتين 11 و31، وتعادل للفراعنة عبد الرحمن فوزى بعدما سجل هدفين في الدقيقتين 35 و39، لينتهى الشوط الأول بالتعادل 2/2، ويصبح فوزى مهاجم المصرى البورسعيدى أول لاعب عربى وأفريقى يسجل فى المونديال.

وفى الشوط الثانى نجح المنتخب المجرى فى إنهاء المباراة بهدفين مبكرين فى الدقيقتين 53 و61 لتنتهى المباراة 4/2، ويتأهل إلى ربع النهائى وخسر من النمسا بنتيجة 2/1.