الامارات | هل تسبب السنغالي مانيه في إقالة مدرب البايرن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تواصل الجدل في الوسط الكروي بألمانيا خلال الأيام الماضية حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الإقالة السريعة والمفاجئة لمدرب بايرن ميونيخ الألماني، ناغلسمان، وتعيين مكانه مواطنه الألماني توماس توخيل.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن النجم السنغالي ساديو مانيه، كلمة السر في هذه الإقالة التي لم يتوقعها الكثيرون، وحدثت الأسبوع الماضي دون أي سابق إنذار.

وذكرت أن مانيه رد بغضب شديد على ناغلسمان، بسبب مشاركته لدقائق معدودة في إياب ثمن نهائي أبطال أوروبا أمام باريس سان جرمان، ليقرر بعدها المدرب الدفع به أساسيا في المباراة التالية في الدوري. وقالت إن هذا الأمر تسبب في اهتزاز صورة المدرب أمام اللاعبين، الأمر الذي جعل إدارة البايرن تتخلى عنه، خاصة وأنها كانت تخطط لعدم ترك المدرب توخل يذهب إلى ريال مدريد، كما كان متوقعا، الأمر الذي أسهم بحسب الصحيفة في تولي توخل، ورحيل ناغلسمان بسرعة كبيرة.