الامارات | 6 انتصارات في ثاني جولات دورة عجمان الرياضية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشتعلت المنافسة على بلوغ ربع النهائي في منافسات كرة القدم ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2023 التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان. وشهدت الجولة الثانية 6 انتصارات مهمة، وجرت في اليوم الأول 3 مباريات، ففاز دائرة البلدية والتخطيط على الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف 2-1، ليرتفع رصيد البلدية إلى 6 نقاط في الصدارة، فيما بقي الشؤون الإسلامية بـ 3 نقاط.

وفي المجموعة الثانية واصل فريق مصرف عجمان تألقه، وحقق فوزه الثاني على التوالي بعدما تغلب على جامعة المدينة عجمان 4-3 ليرتفع برصيده إلى 6 نقاط بينما بقي الخاسر بلا رصيد، وحسم هيئة النقل مباراته مع دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بالفوز عليه 3-1 ليجلس هيئة النقل على كرسي صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، ويقبع فريق دائرة الأراضي في المركز الأخير بدون نقاط.

وفي مباريات اليوم الثاني حقق دائرة الميناء والجمارك فوزه الأول في المجموعة الأولى بالانتصار على دائرة التنمية الاقتصادية 4-1 ليحتل المركز الثاني برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن الشؤون الإسلامية الثالث، فيما بقي التنمية الاقتصادية في المركز الأخير بلا رصيد.

وتمكن القيادة العامة لشرطة عجمان من الفوز على جامعة عجمان 5-0 ليقتنص 3 نقاط ثمينة أنعشت حظوظه في التأهل ليحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية، متفوقا بفارق الأهداف عن جامعة عجمان الثالث، أما المباراة الثالثة فقد انتهت بفوز الإدارة العامة للدفاع المدني على دائرة المالية 4-0 ليرتفع الدفاع المدني برصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، متفوقا بفارق هدف على مصرف عجمان الثاني، بينما بقي المالية بدون نقاط.

وعلى جانبٍ آخر تواصلت منافسات الكرة الطائرة الشاطئية بإقامة 3 مباريات، اذ وضع pala sixes أول 3 نقاط في رصيده بالانتصار على الصقور بشوطين دون رد، وحقق الأكاديمية الأولمبية الوطنية الفوز على جامعة المدينة عجمان بشوطين دون مقابل، فيما انتهت المباراة الثالثة بفوز دائرة البلدية والتخطيط على اونلي فريش بشوطين دون رد.