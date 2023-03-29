شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على جدول مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 مارس/ آذار 2023 في تصفيات أمم إفريقيا وغيرها من المسابقات، وما القنوات الناقلة؟

انتهى عمليًا زخم فترة التوقف الدولي، واليوم الأربعاء هو آخر أيام مباريات تلك الفترة عمليًا.

لا توجد الكثير من المباريات، فقط البعض في تصفيات أمم إفريقيا، وكذلك في دوري أمم الكونككاف.



يختتم منتخب بنين ورواندا الجولة الرابعة من تصفيات أمم إفريقيا بمباراتهما مساء الأربعاء.

كما يلعب في دوري أمم الكونكاكاف منتخب كوستاريكا وبنما، في حين يلتقي منتخب كندا مع نظيره الهندوراسي.

مباريات اليوم في تصفيات أمم إفريقيا 2023



رواندا × بنين (15:00 مصر، 16:00 السعودية) - beIN Sports HD 4

مباريات اليوم في دوري أمم الكونكاكاف

كندا × هندوراس (2:00 مصر، 3:00 السعودية)

كوستاريكا × بنما (4:00 مصر، 5:00 السعودية)