شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النجم ميسي يتخطى حاجز المائة هدف مع منتخب الأرجنتين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تخطى ليونيل ميسي حاجز المائة هدف مع منتخب الأرجنتين بعد تسجيله ثلاثية في الشوط الأول من مباراة ودية دولية أمام منتخب كوراساو يوم الثلاثاء.

انتهت المباراة بفوز كاسح لحامل لقب كأس العالم بسبعة أهداف مقابل لا شيء في مباراة التانغو الثانية منذ حصد لقب المونديال في ديسمبر الماضي.

افتتح ميسي ( 35 عاما) التسجيل في الدقيقة العشرين بتسديدة قوية بقدمه اليمنى من خارج منطقة الجزاء ليكون ذلك الهدف رقم 100 في مسيرته الدولية.

أضاف نيكو غونزاليس الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق أخرى بضربة رأس.

ثم سجل ميسي الهدف 101 في الدقيقة 33، ثم الهدف 102 في الدقيقة 37.

رفع ليو رصيده إلى 102 هدفا في مباريات دولية رسمية، ليصبح ثالث لاعب يحقق هذا الإنجاز بعد الإيراني علي دائي (109 أهداف)، وكريستيانو رونالدو (122 هدفا).