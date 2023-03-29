قناة الزمالك: الإدارة تتوصل لاتفاق مع مدير فني أجنبي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الإعلامي خالد الغندور أن إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، توصلت لاتفاق مع مدير فني أجنبي جديد سيقود فريق الكرة خلال الفترة المقبلة.

وقال الغندور، في تصريحات عبر قناة "الزمالك"، إن إدارة النادي الأبيض كانت تفاضل بين 2 مدربين، قبل أن تستقر على مدرب ليتم الاتفاق معه على قيادة الفريق.

وأضاف الإعلامي أن المدير الفني الجديد للزمالك كفء، ويأتي للنادي من أجل صناعة مشروع لكرة القدم في النادي، كاشفًا أنه سيتم الإعلان عن اسم المدرب مساء الجمعة المقبلة.

وأشار الغندور إلى أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك سيعقد مؤتمرًا صحفيًا مساء الجمعة المقبلة بمقر النادي وتحديدًا عقب لقاء المريخ وسيعلن وقتها المدير الفني الجديد للزمالك.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريق المريخ السوداني، مساء الجمعة المقبلة، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

كما تحدث الغندور عن دور المدير الفني الجديد للزمالك، مؤكدًا أن المدرب سيقيم جميع اللاعبين إلى جانب سيكون له دورًا في ملف التعاقدات الجديد سواء اللاعبين الأجانب أو المصريين.

وفي وقت سابق، قررت إدارة الزمالك فسخ التعاقد مع المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا عقب الإقصاء من مسابقة دوري أبطال أفريقيا وتحديدًا الخسارة من فريق شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة (2-0).

واستعانت إدارة الزمالك بأحمد عبد المقصود ليقود الفريق بصورة مؤقتة إلا أنه خسر في لقاء البنك الأهلي الأخير بنتيجة (3-0) مساء الأحد الماضي ضمن حسابات دور الـ16 بمسابقة كأس الرابطة للأندية المحترفة نسخة موسم (2022 - 2023).

وفي الموسم الحالي من الدوري المصري، يتواجد الزمالك في المركز الخامس برصيد 33 نقطة بفارق 11 نقطة عن الأهلي والذي يمتلك ثلاث مباريات مؤجلة، بينما يمتلك الفريق الأبيض لقاء مؤجل ضد سيراميكا كليوباترا.