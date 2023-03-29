شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يستعين بهذا اللاعب لتعويض غياب حارس الإسماعيلى أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر حمزة الجمل المدير الفنى للنادى الإسماعيلى على الاستعانة بجهود محمد صبحى حارس مرمى الفريق الأصفر فى قائمة مباراة سموحة لتعويض غياب الحارس الاساسى محمد فوزى.

وتعاقد الإسماعيلى مع محمد صبحى فى الميركاتو الشتوى، لكن الحارس لم يظهر فى قائمة أى مباراة من وقتها.

كشف مصدر داخل النادى الإسماعيلى أن محمد فوزى حارس مرمى الفريق لن يحتاج لإجراء جراحة غضروف الركبة، رغم إصابته بقطع فى الغضروف.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع "الحارس يخضع لبرنامج تأهيلى مكثف ويصبح جاهزاً للمشاركة فى التدريبات الجماعية خلال فترة من أسبوع لعشرة أيام، لكنه ليس فى حاجة لتدخل جراحى".

يختتم فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل استعداداته لمواجهة سموحة المقرر لها مساء غد الخميس باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الدراويش اليوم الأربعاء مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن حمزة الجمل قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق استعداداً للقاء.

وعكف حمزة الجمل، المدير الفنى للإسماعيلى، على دراسة مباريات سموحة بالدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندرى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للمسابقة المحلية، بحثاً عن انتصار جديد للدراويش.

ونجح فريق الإسماعيلى في التأهل لدور الثمانية في كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الترجيح.

وطالب حمزة الجمل من اللاعبين بضرورة بذل الجهد في الفترة المقبلة، من أجل استعادة سكة الانتصارات والتقدم فى جدول الترتيب لإعادة الفريق لمكانه الطبيعى والابتعاد من مراكز الهبوط.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.