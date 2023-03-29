شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحسم موقف الدوليين من المشاركة فى مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى موقف اللاعبين الدوليين من المشاركة فى التدريبات الجماعية اليوم الأربعاء، عقب انتهاء مشاركتهم مع المنتخب الوطنى أمس الثلاثاء وعودتهم إلى القاهرة فجر اليوم.

ويحدد كولر موقف اللاعبين الدوليين من المشاركة في مران الأهلي اليوم أو الحصول على راحة أو المشاركة في تدريبات تأهيلية واستشفائية على هامش مران الفريق الأحمر.

ويضم منتخب مصر 7 لاعبين من الأهلي وهم محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي ومروان عطية ومحمود كهربا وأحمد عبد القادر.

ويستعد فريق الأهلي لمباراته ضد الهلال السوداني يوم السبت المقبل في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الأهلي في المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف صن داونز المتصدر برصيد 11 نقطة والهلال السوداني برصيد 10 نقاط وأخيرا القطن الكاميروني بدون نقاط.

ويحتاج الأهلي للفوز في مباراة الهلال السوداني بأي نتيجة أو بفارق هدفين حال استقبال أهداف، لضمان الصعود إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.