شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، الدخول فى معسكر مغلق اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة الإسماعيلى غدا فى إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدورى.

ويختتم الفريق السكندرى استعداداته اليوم لمواجهة الإسماعيلى، على أن يعلن أحمد سامى في نهاية المران عن القائمة التى سيدخل بها المعسكر للمواجهة المرتقبة غدا.

وطالب أحمد سامى اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل تحقيق الفوز الثالث على التوالى، بعد الفوز على حرس الحدود ثم الفوز على المقاولون العرب، ويسعى للفوز على الإسماعيلى ليحقق الفوز الثالث على التوالى لأول مرة هذا الموسم.

ويقوم أحمد سامى بمشاهدة مواجهة الإسماعيلى وغزل المحلة فى كأس رابطة الأندية التى انتهت بفوز الدراويش بركلات الترجيح لدراسة نقاط القوة والضعف للدراويش قبل مواجهة الدورى.

وتلقى أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة خبرا سعيدا بجاهزية كل اللاعبين، بعدما استعاد كل المصابين والغائبين عن الفريق بعد انضمام محمد مغربى ومصطفى سعد ميسى لتدريبات الفريق بعد انتهاء مهمتهما مع المنتخب الأوليمبى، بالإضافة إلى تعافى كل من النيجيرى صديق أوجولا ومحمد نادى والهانى سليمان ليكتمل صفوف الفريق السكندرى، باستثناء جونيور أجايى.

ويغيب النيجيرى جونيور أجايى فقط عن سموحة أمام الإسماعيلى، لمواصلة التأهيل من الإصابة التى لحقت به بداية الموسم وأبعدته عن المباريات الرسمية لسموحة هذا الموسم.

ويحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.