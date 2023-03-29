شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مواجهة الزمالك والطلائع فى فاصلة تحديد التأهل لنهائى دورى الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك، مساء غد الخميس، مواجهة حاسمة أمام طلائع الجيش فى المباراة الفاصلة لتحديد التأهل للدور النهائى من دورى رجال الكرة الطائرة الممتاز.





موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

تقام مباراة الزمالك أمام الطلائع فى تمام الحادية عشر مساء.

وشهد بلاى أوف نصف النهائى، تحقيق طلائع الجيش الفوز فى لقاء والزمالك فى لقاء ليتم تحديد مباراة فاصلة لحسم التأهل.

فيما حسم الأهلى التأهل بالفوز على سموحة فى مواجهتى البلاى أوف بنتيجة 3 / 0.

وأعلنت لجنة المسابقات تعليمات الخاصة بمباريات “البلاي أوف” لدوري كرة الطائرة رجال:

- الدور النهائي :

الخاسر من (1) × الخاسر من (2) المركزين الثالث والرابع.

الفائز من (1) × الفائز من (2) المركزين الأول والثانى وتحديد بطل الدورى موسم 2023/2022.