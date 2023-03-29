القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والهلال السودانى فى دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى لخوض مباراته ضد الهلال السودانى فى التاسعة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة، فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.





القنوات النقالة لمباراة الأهلى والهلال السودانىتذاع مباراة الأهلى والهلال السودانى على قناة أون تايم سبورت الأرضية وقناة بى إن سبورت.

ويستأنف فريق الأهلى تدريباته الجماعية اليوم الأربعاء بعد 24 ساعة راحة حصل عليها اللاعبون أمس الثلاثاء ضمن التحضير لمباراتهم ضد الهلال السوداني يوم السبت المقبل في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في إطار البرنامج الموضوع من قبل مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

ويستعد فريق الأهلي لمباراته ضد الهلال السوداني يوم السبت المقبل في ختام دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا ترتيب مجموعة الأهلي بدوري أبطال إفريقيا يتواجد الأهلي في المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف صن داونز المتصدر برصيد 11 نقطة والهلال السودانى برصيد 10 نقاط وأخيرا القطن الكاميروني بدون نقاط. ويحتاج الأهلى للفوز فى مباراة الهلال السودانى بأى نتيجة أو بفارق هدفين حال استقبال أهداف، لضمان الصعود إلى دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الثانية التي تضم معه كلا من: صن داونز الجنوب أفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.



موعد مباراة الأهلي والهلال السودانىيستضيف فريق الاهلى نظيره الهلال السودانى في التاسعة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي بحضور 50 ألف مشجع ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا. موعد مباراة الأهلي والهلال السودانىيستضيف فريق الاهلى نظيره الهلال السودانى في التاسعة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي بحضور 50 ألف مشجع ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا. وضمن صن داونز الصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما وصل إلى 11 نقطة، وينتظر حسم البطاقة الثانية الحائرة بين الأهلي والهلال السوداني فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

ويحتل صن داونز صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بينما يأتي الهلال السوداني في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، والأهلي في المركز الثالث برصيد 7 نقاط، والقطن في المركز الرابع بدون نقاط.القناة الناقلة لمباريات الأهلى في دوري الأبطال وتنقل قنوات beIN Sports مباريات الأهلى في دوري أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.