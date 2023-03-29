شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد جهود محمود الشبراوى فى مباراة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعيد فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل جهود لاعبه محمود الشبراوى فى مباراة سموحة بالدورى بعد انتهاء البرنامج التأهيلى، الذى نفذه اللاعب للتعافى من الإصابة بالتواء فى أنكل القدم، والذى تعرض له فى التدريب الأخير قبل مواجهة غزل المحلة بكأس الرابطة.

ويختتم فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل استعداداته لمواجهة سموحة المقرر لها مساء غد الخميس باستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويخوض الدراويش، اليوم الأربعاء، مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن حمزة الجمل قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق استعداداً للقاء.

وعكف حمزة الجمل، المدير الفنى للإسماعيلى، على دراسة مباريات سموحة بالدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندرى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للمسابقة المحلية، بحثاً عن انتصار جديد للدراويش.

ونجح فريق الإسماعيلى في التأهل لدور الثمانية في كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الترجيح.

وطالب حمزة الجمل من اللاعبين بضرورة بذل الجهد في الفترة المقبلة، من أجل استعادة سكة الانتصارات والتقدم فى جدول الترتيب لإعادة الفريق لمكانه الطبيعى والابتعاد من مراكز الهبوط.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.