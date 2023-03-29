شكرا لقرائتكم خبر عن رباعى المنتخب الأوليمبى ينتظم اليوم فى تدريبات الأهلى استعداداً للهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل ومحمد أشرف لاعبو المنتخب الأوليمبى فى تدريبات النادى الأهلى بعد نهاية مهمتهم مع الفراعنة الصغار بتخطى عقبة زامبيا ذهاباً وإياباً والصعود لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً.

ومن المقرر أن يضع السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الاهلى برنامج إستشفائى لنجوم المنتخب الاوليمبى استعداداً لمواجهة الهلال السودانى.

يستضيف فريق الأهلى نظيره الهلال السودانى فى التاسعة مساء السبت المقبل على استاد القاهرة الدولى بحضور 50 ألف مشجع ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا

وضمن صن داونز الصعود إلى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا بعدما وصل إلى 11 نقطة، وينتظر حسم البطاقة الثانية الحائرة بين الأهلى والهلال السودانى فى الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

يحتل صن داونز صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، بينما يأتى الهلال السودانى فى المركز الثانى برصيد 10 نقاط، والأهلى فى المركز الثالث برصيد 7 نقاط، والقطن فى المركز الرابع بدون نقاط.

ويترقب الجهاز الفنى للأهلى انتظام اللاعبين الدوليين سواء المحليين أو الأجانب فى التدريبات الجماعية عقب انتهاء مبارياتهم مع منتخبات بلادهم خلال فترة التوقف الدولى فى إطار التحضير لمباراته المهمة ضد الهلال السودانى يوم السبت المقبل على استاد القاهرة فى ختام دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويغيب عن الأهلى عدد كبير من اللاعبين الدوليين، حيث انضم 7 لاعبين لمنتخب مصر الأول وهم محمد الشناوى ومحمد هانى ومحمد عبد المنعم وحمدى فتحى وأحمد عبد القادر ومحمود كهربا ومروان عطية، و3 محترفين وهم بيرسى تاو وعلى معلول واليو ديانج، بخلاف وجود 4 لاعبين مع المنتخب الأولمبى وهم حمزة علاء وأحمد نبيل كوكا ورأفت خليل ومحمد أشرف.