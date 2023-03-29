موعد مباراة الزمالك والمريخ السودانى فى دورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يستعد نادى الزمالك لمواجهة المريخ السودانى فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدورى ابطال أفريقيا بعدما ودع الفريق رسميا البطولة، بعدما فقد كل حظوظه فى التأهل بعد الخسارة من شباب بلوزداد الجزائرى فى الجولة الخامسة.

موعد مباراة الزمالك أمام المريخ السودانى

يستعد الزمالك لمواجهة المريخ السودانى المقرر لها التاسعة مساء الجمعة فى الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباريات الزمالك فى دورى الابطال

تنقل قنوات beIN Sports مباريات الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.

مشوار الزمالك

حقق الزمالك فوزا وحيدا فى 5 جولات بدور المجموعات بدورى الأبطال على حساب الترجى التونسى، حيث تلقى الخسارة فى اللقاء الافتتاحى على يد فريق شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (1-0)، ثم التعادل بنتيجة سلبية مع المريخ السودانى على ملعب "الشهداء بنينا" فى ليبيا قبل أن يهزم أمام الترجى بالجولة الثالثة بهدفين دون رد على ملعب رادس قبل أن يعود ويفوز على الترجى بثلاثية مقابل هدف وأخيراً خسر من شباب بلوزداد الجزائرى بثنائية دون رد ليودع البطولة رسمياً.

وتواجد الزمالك فى المجموعة الرابعة التى تضم إلى جواره فرق الترجى التونسى وشباب بلوزداد الجزائرى والمريخ السودانى، وتأهل الترجى التونسى وشباب بلوزداد الجزائرى عن هذه المجموعة فيما ودع الزمالك والمريخ رسمياً وتبقى مباراتهم المقبلة تحصيل حاصل.