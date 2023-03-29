بيان جديد من الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي في إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أشاد حسن علي عيسى، الأمين العام لنادي الهلال السوداني، بحفاوة الاستقبال الذي تلقته بعثة فريق الكرة استعدادا لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي فريق الهلال السوداني مساء السبت المقبل على أرضية ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والحاسمة من مرحلة المجموعات بالمسابقة القارية.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي الهلال السوداني عبر موقع "فيس بوك" بيانا جاء فيه: "طمأن الدكتور حسن علي عيسى، الأمين العام لنادي الهلال، ورئيس بعثة فريق الكرة بالقاهرة، الجماهير على وصول البعثة إلى معقل الأهلي".

وأضاف البيان: "أشاد علي عيسى بالاستقبال الطيب الذي حظيت به البعثة عند وصولها مطار القاهرة، ممتدحا موقف السفارة السودانية بمصر، ونادي الأهلي، الذي تواجد في الاستقبال بوفد رفيع تقدمه سمير عدلي المدير الإداري للنادي".

وتابع: "كما ثمن دور الجماهير الزرقاء التي توافدت بكثافة، وقدمت دفعة معنوية كبيرة لأفراد البعثة، مشيدًا بموقفها ومن خلفها اللجنة التي نظمت الاستقبال الذي وصفه بالأنيق".

واختتم بيان نادي الهلال السوداني: "كما شكر إدارة مطار القاهرة على تعاملها الجيد مع البعثة، وأعرب الأمين العام عن تفاؤله بعودة الفريق ببطاقة الترقي للدور القادم".