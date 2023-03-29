شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يصل القاهرة بعد الفوز على مالاوى برباعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منتخب مصر إلى القاهرة فجر اليوم الأربعاء عائدا من مالاوى عقب الانتهاء من مواجهة مالاوى أمس الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من مرحلة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.

وحقق المنتخب الوطنى فوزا كبيرا على منتخب مالاوى برباعية نظيفة سجلها طارق حامد وعمر مرموش ومحمد صلاح وأحمد سيد زيزو على التوالى، فى المباراة التى جرت بين الفريقين أمس على استاد بينجو الدولى فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

بهذا الفوز رفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط ليتصدر المجموعة الرابعة بالتصفيات، بينما يأتى منتخب غينيا فى المركز الثاني بنفس الرصيد، يليه منتخب إثيوبيا في المركز الثالث بـ3 نقاط، ثم مالاوي في المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومحمد هانى وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى فى الدفاع، وطارق حامد ومحمود حمادة وزيزو فى الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد فى الهجوم.