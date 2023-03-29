شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يطالب لاعبى سموحة بتحقيق الفوز الثالث على التوالى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سموحة، اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل تحقيق الفوز الثالث على التوالى، عندما يواجه فريق الإسماعيلى فى إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدورى.

ونجح فريق سموحة فى تحقيق الفوز على حرس الحدود ثم الفوز على المقاولون العرب، ويسعى للفوز على الإسماعيلى ليحقق الفوز الثالث على التوالى لأول مرة هذا الموسم.

وطلب أحمد سامى من اللاعبين ضرورة تسجيل هدف مبكر فى المباراة من أجل تحقيق الفوز الثالث على التوالى بعد الفوز على حرس الحدود والمقاولون العرب.

ويقوم أحمد سامى بمشاهدة مواجهة الإسماعيلى وغزل المحلة فى كأس رابطة الأندية التى انتهت بفوز الدراويش بركلات الترجيح لدراسة نقاط القوة والضعف للدراويش قبل مواجهة الدورى.

وتلقى أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، خبرا سعيدا بجاهزية كل اللاعبين، بعدما استعاد كل المصابين والغائبين عن الفريق بعد انضمام محمد مغربى ومصطفى سعد ميسى لتدريبات الفريق بعد انتهاء مهمتهما مع المنتخب الأوليمبى، بالإضافة إلى تعافى كل من النيجيرى صديق أوجولا ومحمد نادى والهانى سليمان ليكتمل صفوف الفريق السكندرى، باستثناء جونيور أجايى.

ويغيب النيجيرى جونيور أجايى فقط عن سموحة أمام الإسماعيلى، لمواصلة التأهيل من الإصابة التى لحقت به بداية الموسم وأبعدته عن المباريات الرسمية لسموحة هذا الموسم.

ويحتل سموحة المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 21 مباراة فاز فى 6 مباريات وتعادل فى 9 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 19 هدفاً واستقبلت شباكهم مثلهما.