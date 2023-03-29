شكرا لقرائتكم خبر عن فراس شواط يغيب عن الإسماعيلى أمام سموحة بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب التونسى فراس شواط مهاجم الإسماعيلى عن مباراة فريقه أمام سموحة بسبب معاناته من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية، فى المباراة المقرر لها غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

ووضع مجدى الباز طبيب الإسماعيلى برنامجا تأهيليا للاعب التونسى لتجهيزه للمباريات المقبلة بعد خروجه بشكل رسمى عن مباراة الغد أمام سموحة فى بطولة الدورى.

ويختتم فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل استعداداته لمواجهة سموحة، حيث يخوض الدراويش اليوم الأربعاء مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن حمزة الجمل قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق استعداداً للقاء.

ويعكف حمزة الجمل، المدير الفنى للإسماعيلى، على دراسة مباريات سموحة بالدورى، للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق السكندرى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للمسابقة المحلية، بحثاً عن انتصار جديد للدراويش.

ونجح فريق الإسماعيلى فى التأهل لدور الثمانية فى كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على غزل المحلة بركلات الترجيح

وطالب حمزة الجمل من اللاعبين بضرورة بذل الجهد فى الفترة المقبلة، من أجل استعادة سكة الانتصارات والتقدم فى جدول الترتيب لإعادة الفريق لمكانه الطبيعى والابتعاد من مراكز الهبوط.

ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم للخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.